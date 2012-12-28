Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
16-летний мотоциклист столкнулся с машиной 88-летнего водителя
Происшествия
На Стаханова сбили неизвестного
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: концерт Игоря Бутмана и свадебный бум
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Общество
36-летний липчанин хотел обокрасть квартиру и установил за ней видеонаблюдение
Происшествия
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Кражу велосипеда записала камера наблюдения
Происшествия
Площадь Революции залило
Общество
Читать все
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Каждый городской чиновник обходится налогоплательщикам в среднем в миллион рублей
Общество
Уроженец Данкова взял у знакомых более восьми миллионов на бизнес и спрятался во Владимирской области
Происшествия
68-летняя липчанка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
Происшествия
«Сокол» выиграл Суперкубок Липецкой области
Спорт
16-летний подросток испугался статуса иноагента и отправил мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей
Происшествия
Из Липецкой области ушли дожди и вернулось тепло
Погода в Липецке
В Измалковском районе нашли снаряд
Происшествия
Предприниматель попался на регулярной продаже просрочки
Общество
Читать все
В России
36
31 минуту назад

В РФ могут ограничить продажи самогонных аппаратов

Росалкогольтабакконтроль совместно с Минфином готовит проект постановления по ограничению продаж самогонных аппаратов.

Росалкогольтабакконтроль совместно с Минфином готовит проект постановления по ограничению продаж самогонных аппаратов, — заявил заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко на Всероссийском форуме институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.

«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами. Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти», — сказал он.

Ранее глава службы Игорь Алешин сообщал, что Росалкогольтабакконтроль предлагает разрешить продажу самогонных аппаратов по паспорту, с обязательной сертификацией их безопасности. Он также отмечал необходимость запрета продажи самогонных аппаратов несовершеннолетним, а также введение символической пошлины для владельцев таких аппаратов выше определенной мощности, — передает ТАСС.

В феврале 2025 года зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) внес в палату законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов. В нем предлагается включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологическое оборудование, используемое для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.
самогонные аппараты
алкоголь
запрет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить