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В России
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31 минуту назад
В РФ могут ограничить продажи самогонных аппаратов
Росалкогольтабакконтроль совместно с Минфином готовит проект постановления по ограничению продаж самогонных аппаратов.
«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами. Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти», — сказал он.
Ранее глава службы Игорь Алешин сообщал, что Росалкогольтабакконтроль предлагает разрешить продажу самогонных аппаратов по паспорту, с обязательной сертификацией их безопасности. Он также отмечал необходимость запрета продажи самогонных аппаратов несовершеннолетним, а также введение символической пошлины для владельцев таких аппаратов выше определенной мощности, — передает ТАСС.
В феврале 2025 года зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) внес в палату законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов. В нем предлагается включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологическое оборудование, используемое для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.
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