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34 минуты назад

В посольстве РФ заявили о содействии освобождению арестованных в Египте россиян

Российские дипломаты в Каире оказывают помощь задержанным россиянам, среди которых оказались студенты местных религиозных учебных заведений.

Москва с пониманием относится к действиям властей Египта по задержанию ряда граждан России и стран СНГ, но всячески содействует их вызволению и отстаивает права россиян, — рассказали в российском посольстве.

В частности, в российском представительстве заявили, что действия Арабской Республики связаны с профилактикой в рамках террористической угрозы. Они в том числе касаются рейдов по проверке иностранных граждан, включая обучающихся в религиозных учебных заведениях, — пишет Lenta.ru.

Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействует их скорейшему вызволению, отметили в посольстве РФ в Египте.

При этом уточняется, что практически сразу после проведения антитеррористических мер и установления личности задержанные отпускаются. «С пониманием относимся к принимаемым властями Египта мерам безопасности и находимся с ними в тесном контакте для обеспечения полного соблюдения прав наших соотечественников», — резюмировали в посольстве.

Ранее стало известно, что в Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана — среди них, по сообщениям, много студентов религиозных заведений с легальными визами. Как сообщил один из задержанных, правоохранительные органы республики якобы «делали все, чтобы лишить их возможности молиться при задержании».
арест
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