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В мире
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34 минуты назад
В посольстве РФ заявили о содействии освобождению арестованных в Египте россиян
Российские дипломаты в Каире оказывают помощь задержанным россиянам, среди которых оказались студенты местных религиозных учебных заведений.
В частности, в российском представительстве заявили, что действия Арабской Республики связаны с профилактикой в рамках террористической угрозы. Они в том числе касаются рейдов по проверке иностранных граждан, включая обучающихся в религиозных учебных заведениях, — пишет Lenta.ru.
Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействует их скорейшему вызволению, отметили в посольстве РФ в Египте.
При этом уточняется, что практически сразу после проведения антитеррористических мер и установления личности задержанные отпускаются. «С пониманием относимся к принимаемым властями Египта мерам безопасности и находимся с ними в тесном контакте для обеспечения полного соблюдения прав наших соотечественников», — резюмировали в посольстве.
Ранее стало известно, что в Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана — среди них, по сообщениям, много студентов религиозных заведений с легальными визами. Как сообщил один из задержанных, правоохранительные органы республики якобы «делали все, чтобы лишить их возможности молиться при задержании».
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