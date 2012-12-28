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В России
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4 минуты назад
Дачникам в РФ грозит штраф до 300 тыс. рублей за выращивание шалфея и мимозы
Владельцам дачных участков запрещено выращивать ряд растений, содержащих запрещённые вещества.
«Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная», — сказала Бурякова.
По ее словам, за выращивание этих растений может грозить штраф в размере от 1,5 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям грозит ответственность по ст. 231 Уголовного кодекса (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Запрещенные растения включены в постановление правительства № 934 от 27 ноября 2010 года «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
Основанием для включения в этот перечень становится наличие в составе растений веществ, которые могут использоваться для изготовления запрещенных препаратов.
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