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В России
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52 минуты назад
Глава Минздрава заявил о пятикратном превышении нормы потребления сахара в рационе россиян
Россияне в среднем употребляют сахара в пять раз больше рекомендованных врачами норм, а соли — в 2,5 раза выше, что негативно сказывается на здоровье.
По его словам, избыточное употребление сахара и соли негативно сказывается на здоровье населения.
«Досаливать, сладкие напитки, сладкие продукты – это реальная угроза», — отметил Мурашко.
Министр также отметил, что жители России стали употреблять меньше рыбы, а мяса едят почти на 6% больше от нормы, — передает ТАСС.
Потребление ягод и овощей остается значительно ниже рекомендаций: по ягодам недобор составляет 60-65%, а по овощам — до 70%. Мурашко призвал помнить об этих показателях и корректировать рацион.
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