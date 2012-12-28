Глава Минздрава заявил о пятикратном превышении нормы потребления сахара в рационе россиян

Россияне в среднем употребляют сахара в пять раз больше рекомендованных врачами норм, а соли — в 2,5 раза выше, что негативно сказывается на здоровье.