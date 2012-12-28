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В России
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25 минут назад

Глава Минтруда оценил распределение праздничных дней в 2026 году

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2026 году все «тоже будет хорошо» с распределением праздничных и нерабочих дней.

Глава Минтруда России Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, высказал мнение, что в следующем году с этим «тоже все будет хорошо», — передает РИА Новости.

Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 — праздничные.

«Я думаю, там тоже все будет хорошо», — отметил Котяков, говоря о производственном календаре на следующий год, который сейчас обсуждает министерство.

Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом России в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нем находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

Новогодние каникулы в этом году продлились 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. На майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также нерабочими будут дни с 12 по 15 июня, когда будет праздноваться День России, и со 2 по 4 ноября, когда страна отметит День народного единства.

В этом году 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено было перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно. Кроме того, нерабочие дни были перенесены с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня, с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
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