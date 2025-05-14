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сегодня, 12:11

В Египте начались массовые задержания граждан РФ и Казахстана

В Египте началась волна задержаний граждан России, Казахстана и Узбекистана.

В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана — среди задержанных, по сообщениям, много студентов с легальными визами, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости», а также местных жителей и очевидцев событий.

На опубликованных каналах видео зафиксировано задержание человека. По сведениям, правоохранительные органы Каира проводят рейды против иностранцев, среди которых имеются студенты.

Задержанные утверждают, что силовики дежурят у образовательных учреждений, задерживают студентов и даже депортируют тех, кто находится в Египте легально. При аресте изымаются личные вещи, которые затем не возвращаются. Один из задержанных студентов сообщил, что его задержали по пути на молитву, несмотря на предъявление документов, подтверждающих его студенческий статус. Ему не предоставляли еду и воду, не давали спать на удобной поверхности и связывали наручниками, вымогая деньги.

На фоне усиления мер миграционного контроля, посольство Узбекистана в Египте первым отреагировало на ситуацию. Дипломаты заявили о повышенном контроле за соблюдением иностранцами миграционного законодательства. Местные правоохранители проводят тщательные проверки, в том числе относительно студентов, с целью контроля их пребывания в стране.

В результате проверок установлено, что пять граждан Узбекистана были задержаны за нарушения миграционных правил, но один из них был освобожден при предъявлении необходимых документов. Посольство Узбекистана призывает своих граждан соблюдать правила пребывания в Египте, постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и права на проживание.

Пока российское и казахстанское посольства в Египте воздерживаются от комментариев по данной ситуации.
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Египет
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