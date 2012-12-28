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В России
26
17 минут назад

В Москве задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо»

Дело Норовяткина об экстремизме связано с печатной продукцией издательства Popcorn books.

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, — передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По их словам, с задержанными ведутся следственные действия.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. Со всеми задержанными ведутся следственные действия, после допроса будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения», — сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что уголовное дело сотрудника «Эксмо» об экстремизме связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в книгах другого издательства.

Претензии силовиков связаны с книгами Popcorn books, — заявили в «Эксмо».

По словам источника, экстремистская литература была изъята в этом издательстве, где работает один из задержанных директоров, — передает Bfm.ru.
задержание
пропаганда
экстремизм
издательство
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