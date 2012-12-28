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В России
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сегодня, 10:49
Президент РФ провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле
Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле.
«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — сказал он.
На совещании, помимо членов российской переговорной группы, определенных соответствующим распоряжением главы государства, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников, — передает «Интерфакс».
Ранее глава государства утвердил состав экспертов для переговоров. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Российский лидер выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.
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