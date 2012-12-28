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В России
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сегодня, 10:06
ФСБ задержала готовивших нападения на школы в Москве и Тюмени
Силовики задержали шесть человек, готовивших, в том числе, вооруженные нападения на образовательные учреждения в Москве и Тюмени.
Уточняется, что в результате данных мероприятий были задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.
В адресах их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
Также пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера «Telegram», распространявших неонацистскую и террористическую идеологию. В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.
Следственными органами принимаются процессуальные решения.
Кроме того, приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.
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