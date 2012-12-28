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В России
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41 минуту назад
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Москвичка Анжела (имя изменено) оформила нецелевой кредит и хотела перевести деньги на свой счет в другой финансовой организации. Однако операцию приостановили, ей позвонил сотрудник банка. А после ответов на вопросы о займе, доступ к счету заморозили. Для разблокировки ее попросили лично прийти в отделение. Но и после этого отказались размораживать счет, потребовав от нее прийти вместе с сыном.
В ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) подтвердили, что знают о подобных случаях — когда клиентам блокировали счет для защиты от мошенников и просили прийти с родственниками для разморозки. Такое может происходить в нетипичных ситуациях, если банк видит риски для клиента, пояснил эксперт проекта «ПроФиТ» АРФГ Павел Никитин. По его мнению, в определенных случаях, например, с клиентами пенсионного возраста, эта исчерпывающая мера может быть оправданной.
В последнее время для проверки свободы воли клиента кредитные организации действительно стали просить прийти в отделение с близким родственником, отметил судебный юрист Илья Васильчук.
Речь идет о явных перегибах в применении антифрод-мер, считает юрист, основатель «Академии Константа» Полина Лебедева. Вероятно, банки, опасаясь ответственности, проявляют излишнее рвение и применяют меры, выходящие за установленные рамки, подчеркнула эксперт. Ни один закон не дает кредитной организации права требовать у клиентов привести с собой родственников.
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