Комитет Госдумы одобрил закон о поэтапном введении в оборот цифрового рубля

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 мая.