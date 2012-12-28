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В России
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сегодня, 16:35
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
Специальный борт из Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково. Предположительно, на нём может находиться президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Лула да Силва с 10 по 14 мая находился с государственным визитом в Китае. Ранее СМИ сообщили, что президент Бразилии пообещал встретиться с Владимиром Путиным. Издание Ouest-France отмечало, что он хочет попросить российского лидера отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.
Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кремль проинформирует о возможных контактах глав государств, если они будут планироваться в какой-то форме.
В ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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