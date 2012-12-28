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23 минуты назад

Невролог заявил об увеличении риска инсульта при длительном сне

Врач-невролог Владимир Мартынов заявил, что длительный сон может быть опасен.

Сон продолжительностью свыше 10 часов в сутки увеличивает риск инсульта, диабета и преждевременной смерти, — отметил невролог Владимир Мартынов.

«Сон более 10 часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти», — объяснил врач.

По его словам, человеческий организм обычно «сам подсказывает», сколько времени ему нужно на сон. Если человек спит по 10–12 часов в сутки и не чувствует бодрости, то следует сходить к врачу, — передает РИА Новости.

7–9 часов берут в качестве нормы, так как при сокращении и увеличении продолжительности сна за их пределы повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже смерти.

«Прежде всего надо понять, с чем связано увеличение продолжительности сна. В основном это не увеличение здорового сна, а проявление какой-либо патологии. Например, апноэ — остановки дыхания. У таких пациентов увеличивается дневная сонливость из-за фрагментации сна, нехватки кислорода и накопления CO2 в организме. Пациенты с особенно тяжелой формой апноэ могут спать по 12–16 часов в сутки, настолько сильно у них выражена сонливость», — добавил сомнолог.

Он подчеркнул, что не само увеличение продолжительности сна, а связанные с ним патологические состояния приводят к увеличению смертности, — передает РБК.
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здоровье
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