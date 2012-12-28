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В мире
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сегодня, 15:03
Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против РФ
Теперь эти санкции должны утвердить министры иностранных дел ЕС. Как ожидается, это произойдет 20 мая.
«17-й пакет санкций утвержден в среду», — сказал Барро в эфире телеканала BFMTV. По его словам, ЕС совместно с США продолжит работу над дальнейшими санкциями.
Ранее источник в институтах ЕС заявил, что утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая. После этого пакет будет опубликован в «Официальном журнале» Евросоюза и вступит в силу.
Европейские СМИ ранее подробно раскрыли содержимое нового санкционного пакета на основании утечек документов Еврокомиссии. Рестрикции подразумевают включение в черный список ЕС около 60 физических и юридических лиц России и ее партнеров, а также от 50 до 150 танкеров, перевозящих российскую нефть. Количество танкеров, которое утвердили страны ЕС, остается главным неизвестным этого пакета.
Агентство Bloomberg ранее назвало 17-й пакет санкций облегченным, поскольку в него впервые с 2022 года, по информации Bloomberg, не будут включены никакие дополнительные экономические и торговые ограничения, поскольку Еврокомиссия хотела свести к минимуму возражения стран ЕС и принять этот пакет как можно скорее. Однако таблоид Bild пишет, что Европа в рамках нового пакета санкций может полностью отказаться от поставок газа из России и ужесточить ограничения цен на ее нефть. Bild также утверждает, что сейчас идут переговоры с Францией о сокращении импорта российского урана для АЭС. Кроме того, по данным таблоида, ЕС может ввести санкции против отдельных банков, которые работают в России или участвуют, по мнению Брюсселя, в обходе санкций.
16-й пакет санкции ЕС вступил в силу 24 февраля 2025 года.
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