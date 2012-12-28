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18 минут назад
Финансист назвала основные ошибки при накоплении денег
Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки — главные ошибки при накоплении средств.
По ее словам, некоторые откладывают средства не систематически, а как получится. Но при таком подходе накопить деньги довольно сложно.
«Некоторые откладывают 10-20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности», — добавила эксперт.
Еще одна ошибка — хранение накоплений в наличной валюте. По словам Ермиловой, необходимо, чтобы деньги лежали на вкладе или счете, тогда они будут приносить дополнительный доход. Чем выше сумма вложений, тем более выгодные предложения от банков по процентным вкладам можно получить.
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