Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Бездомные собаки покусали 14-летнего мальчика: елецкая мэрия выплатит ему 75 000 рублей
В России
44
сегодня, 13:26
В РФ хотят повысить выплаты ветеранам боевых действий
Омбудсмен предлагает обратиться от лица сообщества к государственным органам о рассмотрении вопроса об увеличении размера ежемесячной денежной выплаты.
По ее словам, ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4,5 тыс. рублей.
«Думаю, что нет необходимости доказывать, концентрировать, что она чрезвычайно мала, несоразмерна тому огромному вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства. Предлагаю обратиться от нашего сообщества по итогам Всероссийского координационного совета к государственным органам о рассмотрении вопроса об увеличении размера ЕДВ», — сказала Москалькова.
Она добавила также, что целесообразно будет применить дифференцированный подход с учетом того, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.
0
0
0
0
0
Комментарии