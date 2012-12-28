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В России
40
28 минут назад

Россиянам при переезде внутри региона не требуется новая регистрация

Граждане РФ при переезде в другой населенный пункт внутри одного региона могут не регистрироваться по новому адресу.

Граждане РФ могут не регистрироваться по новому адресу при переезде в населенный пункт, который находится в том же регионе, где он уже был зарегистрирован, — рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — сказали в управлении.

При этом если гражданин, имеющий регистрацию по месту жительства в одном регионе, уезжает в другой более чем на 90 дней, то он должен оформить регистрацию по месту пребывания (временную), — передает ТАСС.

В МВД отметили, что законом не запрещено не прописываться в новой квартире, которую человек купил, но не планирует там проживать. Вместе с тем если человек купил квартиру и планирует в ней проживать, то он обязан в ней зарегистрироваться.
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