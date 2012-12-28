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сегодня, 11:49

На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

Новая вспышка высочайшего класса X была зафиксирована на Солнце 14 мая.

Вспышка высочайшего класса (Х) зарегистрирована на Солнце во вторник, — рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«13 мая в 18:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N07W81) зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 19 минут», — говорится в сообщении.

В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечается, что вспышка, по данным телескопов, произошла на западном краю Солнца, «поэтому глобально опасности для Земли не представляет».

Уточняется, что вспышка подобного уровня последний раз наблюдалась 28 марта.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
вспышка на Солнце
магнитные бури
здоровье
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