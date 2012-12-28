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В России
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17 минут назад
Мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ
Мошенники стали звонить от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить товары на дом.
«Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС», — сказала Верестникова.
После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные «для доставки», ему звонит якобы «товарищ майор» с сообщением про взлом «Госуслуг». Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера.
Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта «Госуслуг» можно легко взять кредит и остаться вообще без денег.
«Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина», — добавила Верестникова.
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