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В России
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сегодня, 09:59

Всего 27 детей мигрантов из 1762 приняли в российские школы по новым правилам

Рособрнадзор подвёл первые итоги приёмной кампании несовершеннолетних иностранцев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что только 27 детей мигрантов из 1762 были зачислены в российские школы после введения новых правил о приёме в общеобразовательные учреждения.

С апреля в школах нашей страны началась приёмная кампания. Ранее был принят федеральный закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения особых требований: проверки законности нахождения на территории РФ; а также достаточного уровня знания русского языка, подтверждённого в ходе тестирования, — напомнил Володин в своем официальном Телеграм-канале.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подвела первые итоги приёмной кампании несовершеннолетних иностранных граждан.

С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335.

81% отказано в принятии документов, в том числе по причине установления недостоверных сведений в них.

В 10 регионах 44 ребёнка приняли участие в тестировании. Уточняется, что справились с заданиями только 27 человек.

Начиная с прошлого года депутатами было инициировано и принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. Все они вступили в силу.

Володин считает, что важно анализировать и их правоприменение, а в случае необходимости — вносить коррективы.
мигранты
дети
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