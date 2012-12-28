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В России
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23 минуты назад
Детей дополнительно защитят от действий финансовых мошенников
Документом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей.
Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты, — говорится на сайте Госдумы.
«Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан. Когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Родители, по его словам, обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают.
«В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — их называют «дропперы», — поясняет Володин.
Принятие законопроекта «позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков», — считает председатель Госдумы.
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