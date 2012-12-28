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В России
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сегодня, 15:52
В Госдуме приняли закон о локализации такси
В России приняли закон, который указывает, какие машины могут использоваться для такси.
В документе говорится о том, что субъекты РФ в праве сами устанавливать уровень локализации транспортных средств. Указывается, что в такси могут работать только те транспортные средства, которые соответствуют требованиям и набрали достаточное количество баллов за выполнение технологических условий.
Депутаты сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО — до 1 марта 2030 года.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, — говорится на сайте Госдумы.
С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.
Как отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в ходе обсуждения инициативы были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли. По его словам, такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта.
По итогам принятия документа председатель Госдумы поручил профильным комитетам взять реализацию закона и подготовку подзаконных актов на парламентский контроль.
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