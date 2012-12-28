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В России
16
10 минут назад

Почти весь экспортируемый из Кузбасса лес достался Китаю

За первый квартал года экспорт леса по официальным каналам из Кемеровской области составил 30,9 тысячи кубометров, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Россельхознадзор.

Главным импортерам леса стал Китай, куда отгружено 83% объема. На Таджикистан пришлось 13% отгрузок, на Вьетнам — 3%, Киргизию — 0,9%, Казахстан — 0,1 %.

«Показатели экспорта примерно такие же, как за аналогичный период прошлого года, но тогда произошел рост на 50% год к году», — добавляет издание.

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