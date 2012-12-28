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В России
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10 минут назад
Почти весь экспортируемый из Кузбасса лес достался Китаю
Главным импортерам леса стал Китай, куда отгружено 83% объема. На Таджикистан пришлось 13% отгрузок, на Вьетнам — 3%, Киргизию — 0,9%, Казахстан — 0,1 %.
«Показатели экспорта примерно такие же, как за аналогичный период прошлого года, но тогда произошел рост на 50% год к году», — добавляет издание.
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