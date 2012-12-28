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В России
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сегодня, 14:45
В РФ изменятся правила перевода денег на карту
С 30 мая вступят в силу новые правила перевода денег на карты россиян.
Сейчас, если человек хочет перевести более 15 тыс. рублей, банки проводят платеж по упрощенной идентификации, в том числе это касается иностранной валюты, если речь идет об эквивалентной сумме. Это подразумевает, что при переводе указываются ФИО и паспортные данные человека, в то время как полная идентификация требует также указания места регистрации, проживания, бенефициаров и целей денежного перевода.
Изменения, которые вскоре вступят в силу, необходимы для эффективной борьбы с легализацией незаконных, преступных доходов, то есть с отмыванием денег, — пишут специалисты. Также новые меры позволят бороться с выводом капитала за границу, с мошенниками, которые выманивают у россиян огромные суммы денег.
Что касается снятия наличных, то с 30 мая в случае, если человек хочет получить крупные суммы, сначала будут проведены проверки на предмет мошенничества. При выявлении таких признаков банк наложит ограничение – снять можно будет не более 50 тысяч рублей в сутки за 48 часов.
Кроме того, еще одно нововведение позволит россиянам наделять близких статусом на одобрение денежных операций — в этом случае без их согласия человек не сможет выполнить перевод средств. Эта мера поможет защитить пожилых россиян, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.
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