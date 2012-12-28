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В России
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сегодня, 14:01

В Ростовской области с военного полигона сбежали десять заключенных

Предположительно, среди военнослужащих были ранее судимые за тяжкие преступления.

С военного полигона в Ростовской области сбежали десять человек, заключивших контракт с Минобороны на отправку в зону СВО. До этого они находились в местах лишения свободы.

Происшествие случилось в майские праздники, с 8 на 9 мая, на одном из полигонов возле Ростова-на-Дону.

По данным источника издания Donday, среди сбежавших были бывшие осужденные по тяжким статьям, таким как грабеж, убийство, распространение наркотиков и другие. Заключенные подписали контракты с Минобороны РФ и должны были отправиться на СВО. За несколько дней до отправления они сбежали. По предварительным данным, четверо из них были задержаны в первые сутки после побега. Местонахождение еще двоих установлено, готовится задержание. О судьбе остальных ничего не известно.

В настоящее время поиском беглецов занимаются военные.
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