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В России
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сегодня, 13:08

Бессараб заявила о росте военных пенсий до 45 тысяч рублей после индексации в октябре

Средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре 2025 года составит около 45 тысяч рублей.

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, — передает РИА Новости.

По ее словам, с 1 октября 2025 года планируется увеличение военных пенсий на 4,5%.

«Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей», — сказала Бессараб.

Она добавила, что индексация касается всех пенсионеров силовых структур.

«Это позволит повысить уровень социальной защищенности военных пенсионеров», — отметила Бессараб.
индексация
пенсии
экономика
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