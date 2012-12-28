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В России
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сегодня, 13:08
Бессараб заявила о росте военных пенсий до 45 тысяч рублей после индексации в октябре
Средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре 2025 года составит около 45 тысяч рублей.
По ее словам, с 1 октября 2025 года планируется увеличение военных пенсий на 4,5%.
«Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей», — сказала Бессараб.
Она добавила, что индексация касается всех пенсионеров силовых структур.
«Это позволит повысить уровень социальной защищенности военных пенсионеров», — отметила Бессараб.
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