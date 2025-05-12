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В России
19
11 минут назад

Регулятор допустил повышение ключевой ставки

Центральный банк Российской Федерации обнародовал резюме обсуждения по вопросу ключевой ставки.

Вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Центробанка (ЦБ) сохраняется, подобный сценарий пока исключать нельзя, — говорится в резюме регулятора по итогам апрельского собрания.

При этом вероятность повышения ключевой ставки в конце апреля снизилась в сравнении с мартовскими ожиданиями, отметили в ЦБ РФ. Однако подобные риски все еще сохраняются на фоне высокого инфляционного давления на российскую экономику.

«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — отметили в регуляторе.

Тренд постепенного снижения потребительских цен пока фиксируется не во всех товарных категориях. Чтобы добиться устойчивого снижения инфляционного давления, следует сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Подобный курс должен поспособствовать снижению дисбаланса между спросом и предложением на внутреннем рынке и вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 году, — резюмировали в регуляторе.

По итогам апрельского заседания совет директоров российского регулятора в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21%. Подобная планка держится в стране с октября 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года, однако не исключила ускорения динамики в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 6 июня, — пишет Lenta.ru.
ключевая ставка
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