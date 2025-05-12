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Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
В России
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11 минут назад
Регулятор допустил повышение ключевой ставки
Центральный банк Российской Федерации обнародовал резюме обсуждения по вопросу ключевой ставки.
При этом вероятность повышения ключевой ставки в конце апреля снизилась в сравнении с мартовскими ожиданиями, отметили в ЦБ РФ. Однако подобные риски все еще сохраняются на фоне высокого инфляционного давления на российскую экономику.
«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — отметили в регуляторе.
Тренд постепенного снижения потребительских цен пока фиксируется не во всех товарных категориях. Чтобы добиться устойчивого снижения инфляционного давления, следует сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Подобный курс должен поспособствовать снижению дисбаланса между спросом и предложением на внутреннем рынке и вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 году, — резюмировали в регуляторе.
По итогам апрельского заседания совет директоров российского регулятора в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21%. Подобная планка держится в стране с октября 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года, однако не исключила ускорения динамики в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 6 июня, — пишет Lenta.ru.
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