Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
В мире
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сегодня, 11:31
Китай снял запрет на закупку самолетов Boeing
Однако пока неясно, когда китайские перевозчики смогут получить необходимые им самолеты.
По их информации, отечественные компании получили на этой неделе уведомление о том, что поставки самолетов американского производства могут возобновиться. Однако пока неясно, когда китайские перевозчики смогут получить необходимые им самолеты.
15 апреля издание сообщало, что Китай направил указание китайским авиаперевозчикам больше не заказывать оборудование и компоненты у американских компаний в ответ на увеличение Вашингтоном пошлин на товары из КНР.
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