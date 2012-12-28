Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
В России
41
56 минут назад
Депутаты предлагают обновить дизайн сторублевой купюры
В Госдуме РФ предложили изменить внешний облик сторублевой купюры.
«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», — говорится в тексте обращения.
Депутат также рекомендовал обновлять купюры постепенно, заменяя их по мере выхода из обращения.
Он отметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.
Гусев подчеркнул, что воссоединение произошло 30 сентября, а купюра выпущена в обращение 30 июня 2022 года, поэтому территориальные изменения не могли быть своевременно отражены в ее дизайне.
«Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян. Конечно, у ЦБ много первостепенных задач, таких как контроль инфляции и регулирование экономики. Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат», — отметил Гусев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
0
0
0
0
0
Комментарии