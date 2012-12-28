Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В «Елецком» при падении с высоты погиб подросток
Происшествия
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В Липецкой области прогремят грозы пройдет град
Погода в Липецке
Самый маленький в Липецке мост оказался самым проблемным
Общество
Мэрия ищет средства на травлю крыс
Общество
В Липецке сменился перевозчик на маршрутах №№ 11, 24, 324
Общество
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Общество
Липчанина избили и ограбили под Выборгом
Происшествия
В женском монастыре сгорел кошачий приют
Происшествия
В Липецке «заминировали» все школы
Происшествия
Читать все
В женском монастыре сгорел кошачий приют
Происшествия
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Общество
Какая улица в Липецке самая красивая?
Говорит Липецк
Версия трагедии в «Елецком»: ссора с ровесницей
Происшествия
Насмерть сбивший пешехода у автовокзала водитель предстанет перед судом
Происшествия
В Липецке в лестничный пролет строящегося дома упал рабочий
Происшествия
Уже 927 человек пострадали от укусов клещей
Здоровье
Сообщения о минировании получили автовокзал, три колледжа и школа
Происшествия
Девять «черных банкиров» должны выплатить государству более 27 миллионов рублей
Происшествия
«Лада Ларгус» разнесла забор
Происшествия
Читать все
В России
41
56 минут назад

Депутаты предлагают обновить дизайн сторублевой купюры

В Госдуме РФ предложили изменить внешний облик сторублевой купюры.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов, — передает РИА Новости.

«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», — говорится в тексте обращения.

Депутат также рекомендовал обновлять купюры постепенно, заменяя их по мере выхода из обращения.

Он отметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

Гусев подчеркнул, что воссоединение произошло 30 сентября, а купюра выпущена в обращение 30 июня 2022 года, поэтому территориальные изменения не могли быть своевременно отражены в ее дизайне.

«Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян. Конечно, у ЦБ много первостепенных задач, таких как контроль инфляции и регулирование экономики. Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат», — отметил Гусев.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
деньги
купюры
дизайн
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить