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33 минуты назад
Экономике требуется 2,6 млн человек
Рост требуемых работников объясняется снижением численности трудоспособного населения из-за демографической ямы 1990–2000 годов, заявил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Многие предприятия уже поняли, что основной способ развития — использование трудосберегающих технологий, повышение производительности труда, заявил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Рынок труда начал приходить в равновесие. Работодатели оптимизируют бизнес-процессы и численность персонала, готовы обучать и развивать работников, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Уже со следующего года дефицит кадров скорее всего будет снижаться, уверены эксперты. Этому поспособствует и нацпроект «Кадры», который был запущен 1 января 2025 года.
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