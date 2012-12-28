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В мире
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59 минут назад
Турецкие авиакомпании начнут штрафовать встающих после посадки пассажиров
Первой авиакомпанией, внедрившей новые положения стала Turkish Airlines.
Генеральное управление гражданской авиации (SHGM) страны 2 мая утвердило новый циркуляр, в котором за подобное нарушение предусмотрены административные штрафы. Изменения предписывают экипажу также после «прощального объявления» дополнительно делать специальное предупреждение пассажирам, чтобы они не покидали своих мест до отключения лампочки с сигналом ремней безопасности.
«В объявления для пассажиров во время полетов коммерческих авиаперевозчиков <...> внесены изменения с целью предупреждения пассажиров, курящих на борту, а также тех, кто встает до полной остановки самолета и выключения сигнала ремней безопасности, нарушая порядок. Данные меры направлены на повышение дисциплины и осведомленности пассажиров», — сказано в циркуляре.
Перевозчик Turkish Airlines оповестил своих бортпроводников об изменениях, — пишет издание. К «нарушителям правил», согласно сообщению, будут относить пассажиров, встающих до полной остановки самолета, открывающих багажные полки или передвигающихся по салону вопреки предписаниям экипажа. В отношении них могут применяться административные санкции.
В РФ за нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте (ч. 6 ст. 11.17 КоАП) предусмотрен штраф от 2 тыс. до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. За это и другие нарушения (ст. 213 УК (хулиганство) и ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)) граждан с 2018 года авиакомпании могут вносить в черные списки.
В конце 2023 года перевозчики обратились в Минтранс с просьбой дать возможность обмениваться между собой черными списками. Ведомство в прошлом году поддержало инициативу о создании реестра лиц, которым ограничат возможность перелетов за повторный дебош, а также о расширении оснований для попадания в такой список.
Кроме того, в мае 2022 года правительство разрешило экипажу применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни к авиадебоширам.
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