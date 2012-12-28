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58 минут назад

Планируем июнь в Усадьбе «Скорняково-Архангельское»

Что мы все ждем от лета? Встреч с друзьями, поездок на природу, время с семьей в красивом и уютном месте, ярких впечатлений и, конечно, хорошей музыки.

Это все идеально сочетается на фестивале «Не только джаз на пруду».



Место: Усадьба «Скорняково-Архангельское», красивые пейзажи которой давно завоевали любовь гостей.

Дата: 14 июня

Чем прекрасен фестиваль? Тем, что это не только музыка, но и различные пространства, активности, развлечения и занятия для всех и каждого. В этом году ростовский уличный театр проведет театральный променад, во дворе крепости будет танцплощадка с танго, сальсой, баччатой и многим другим, на лугу разместится целый парк аттракционов, на пляже будет царить лаундж от диджеев, туда можно будет сбежать, если захочется спокойствия и уединения. Ну, а если есть желание взять максимум от этого дня, то можно пройтись по всем пространствам с активностями и мастер-классами и попробовать все. Покататься на лодках по прудам, а на закате подняться на воздушных шарах или просто полюбоваться их красотой.

Но вернемся к музыке, в этот день выступят:

Яркая, неповторимая, позитивная, уникальная, гармоничная группа Burito со своими лучшими песнями. Как они сами о себе говорят, поп музыка с альтернативной душой.

«Забери меня, забери

Забери меня с собой

В моём сердце так много любви

Разреши мне быть рядом с тобой, мама»

Девушка, чей голос сравнивают с чистым родником, хрусталем и чьи песни трогают до мурашек по коже. Невероятно талантливая Polnalyubvi, которая стремится превратить каждое выступление в маленький эстетический спектакль. Она уже выступала в усадьбе два года назад, и тогда многие открыли ее для себя. За это время она записала дуэты с самыми популярными артистами.

«Лети над землёй,

Словно орёл, словно орёл.

Свети над землёй,

Словно огонь, словно огонь.»

Антона Лаврентьева многие помнят, как ведущего программы «Орел и решка. Шопинг». Но после участия в шоу «Голос» его открыли и, как многогранного музыканта. Свой стиль он характеризует как хулиганство, стиль, душевность.

«Гори, сердце гори

Чёртов магнит, глаза твои

Дари, сердце дари

Песни мои, мысли мои»

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А где же настоящий джаз на фестивале «Не только джаз на пруду»? спросите вы. Настоящий джаз будет от двух коллективов: Лютый бэнд исполнит джазовый мейнстрим в собственных аранжировках и Big Band - классический джазовый оркестр с импровизациями и невероятным вокалом.

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Это музыка стоит того, чтобы услышать ее вживую.

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Фестиваль «Не только джаз на пруду» — это не только очень хорошая музыка, но и волшебная атмосфера лета, тепла, уюта, красоты и невероятных людей вокруг. Именно поэтому большинство гостей фестиваля возвращаются на него снова и снова, чтобы провести день музыки и любви в теплом кругу друзей.

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Информационное сопровождение фестиваля обеспечивает давний друг и партнер событий в усадьбе – коммуникативное агентство «Прайд Медиа».

«Не только джаз на пруду» – здесь начинается лето.

https://usadba-nadonu.ru/

6+

Фото – ООО «Бальмонт»

Реклама. Усадьба Скорняково-Архангельское ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ООО «Прайд Медиа»

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