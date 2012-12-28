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В России
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11 минут назад
В РФ после реабилитации в дикую природу выпустили двух тигров
Двух амурских тигров выпустили в тайгу после реабилитации в центре «Тигр» в Приморском крае.
«Сегодня мы попрощались с двумя тиграми, которые стали нашими всеобщими любимцами — братом и сестрой. <...> Надеемся, что проживут долгую и сытую жизнь в дикой природе», — говорится в публикации.
Уточняется, что полуторагодовалых животных отловили в Дальнереченском районе в начале 2025 года. За время реабилитации тигры «набрали вес, показали отличные навыки охоты и осторожное отношение к человеку».
В центре «Тигр» уточнили, что в таком возрасте хищники начинают вести самостоятельную жизнь, без опеки матери.
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