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В России
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35 минут назад

Депутат рассказал о праве некоторых россиян на бесплатную землю и дачу

Многие россияне имеют реальную возможность получить дачу или земельный участок от государства на безвозмездной основе.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что получить дачу или участок земли от государства бесплатно — вполне реальная возможность для многих россиян, — пишет Lenta.ru.

По его словам, чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп. Например, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий, — отметил он.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — рассказал депутат.

Молодые специалисты, работающие в сельской местности — учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, — также сообщил Гаврилов. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность, — пояснил он.

«Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — уточнил депутат.

«Есть и те, кто может получить участок вообще без очередей и торгов — Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы», — заявил Гаврилов.

«В списки льготников с правом на бесплатную землю входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Первым шагом становится обращение в местную администрацию или МФЦ, где можно получить список документов и подать заявление. Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок — через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление», — также рассказал депутат.

Гаврилов напомнил и о программах вроде «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара», в которых могут участвовать любые граждане России. В таких случаях землю дают на пять лет — для жилья, бизнеса или сельского хозяйства, и в этом случае ее необходимо использовать по назначению, — объяснил он.
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