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В России
46
45 минут назад

Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с цифровым рублем

Мошенники придумали новую схему обмана — инвестиции в цифровые рубли. В действительности таких программ не существует.

В Тюменской области появилась новая схема мошенничества. Жителям региона предлагают инвестировать в цифровой рубль и получать пассивный доход, — передает РБК со ссылкой на ЦБ РФ по региону.

Мошенники создают сайты, имитирующие дизайн и логотипы цифрового рубля, и представляются «инвестиционной программой цифрового рубля Банка России». На них жертву убеждают внести деньги на «депозит» и обещают выгодные условия, подталкивая к быстрому принятию решения, пока «порог входа низкий». Задача мошенников — вынудить человека внести как можно большую сумму денежных средств.

«Инвестиционных программ цифрового рубля не существует. Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России. Цифровой рубль Банка России — это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Сейчас операции с цифровыми рублями доступны только участникам пилота — это ограниченный круг клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля. О запуске цифрового рубля в массовое обращение Банк России сообщит дополнительно», — подчеркнули в отделении.

В Тюмени пока только прошли первые тесты использования цифрового рубля, один из первых пользователей уже успешно совершил такую операцию. Однако массовый запуск в общее обращение запланирован на период после 2026 года. Пока цифровой рубль могут использовать в «Тюменской транспортной системе» (ТТС) только участники пилотного проекта. Компания вошла в число российских организаций, участвующих в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля.
мошенники
цифровой рубль
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