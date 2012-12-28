Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
В России
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45 минут назад
Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с цифровым рублем
Мошенники придумали новую схему обмана — инвестиции в цифровые рубли. В действительности таких программ не существует.
Мошенники создают сайты, имитирующие дизайн и логотипы цифрового рубля, и представляются «инвестиционной программой цифрового рубля Банка России». На них жертву убеждают внести деньги на «депозит» и обещают выгодные условия, подталкивая к быстрому принятию решения, пока «порог входа низкий». Задача мошенников — вынудить человека внести как можно большую сумму денежных средств.
«Инвестиционных программ цифрового рубля не существует. Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России. Цифровой рубль Банка России — это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Сейчас операции с цифровыми рублями доступны только участникам пилота — это ограниченный круг клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля. О запуске цифрового рубля в массовое обращение Банк России сообщит дополнительно», — подчеркнули в отделении.
В Тюмени пока только прошли первые тесты использования цифрового рубля, один из первых пользователей уже успешно совершил такую операцию. Однако массовый запуск в общее обращение запланирован на период после 2026 года. Пока цифровой рубль могут использовать в «Тюменской транспортной системе» (ТТС) только участники пилотного проекта. Компания вошла в число российских организаций, участвующих в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля.
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