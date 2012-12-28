Фонд «Милосердие» откроет в Липецке новые пространства для спорта и отдыха

При поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» во втором полугодии 2025 года в Липецке откроют два многофункциональных спортивно-игровых комплекса. Объекты на улицах Мичурина и Шерстобитова возводят в рамках реализации второго этапа социальной программы «БлагоДворительность». Эта инициатива предполагает комплексное благоустройство общественных пространств.

«Два года назад на улицах Стаханова и Бунина мы открыли общедоступные зоны для занятий спортом и отдыха, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Тогда был дан старт нашей инициативе, и результат преобразований сразу же оценили местные жители. Уверена, что новые объекты порадуют еще более широким размахом, разнообразным наполнением и универсальностью».

Ожидается, что после открытия спортивно-игровые комплексы станут главным центром притяжения молодежи и взрослых, а сама придворовая территория изменится до неузнаваемости. Например, комплекс на улице Шерстобитова предусматривает создание детской игровой зоны, отдельной спортивной площадки для игры в мини-футбол и баскетбол, а также комфортные места для отдыха.

Оба пространства украсят игровые конструкции для детей разных возрастов с качалками, разнообразными каруселями и горками. Площадки поделят на игровые зоны, чтобы у каждого ребенка была своя маленькая безопасная территория.

Спортивные пространства оснастят тренажерами, теннисными столами, разноуровневыми турниками, брусьями для отжиманий, комбинированными рукоходами, шведской стенкой, гимнастическими кольцами. Для освещения в вечернее время предусмотрели современные фонари. Приятным дополнением станут удобные пешеходные дорожки, безопасное наземное покрытие, лавочки и урны.

Элементы конструкций изготовит специализированная компания – один из лидеров рынка комплексного благоустройства. Все установленное детское оборудование имеет сертификаты безопасности.



Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»



