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В России
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сегодня, 10:49
В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА
Силы радиоэлектронной борьбы в ночь на 12 мая отразили воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
6 мая сообщалось, что минимум 18 беспилотников уничтожили в шести муниципалитетах Воронежской области в ночь на 6 мая.
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