Три человека пострадали в результате ракетного удара по гостинице в Курской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, в результате атаки повреждена гостиница, есть пострадавшие. По предварительным данным, трое человек получили ранения.