В России
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47 минут назад
Три человека пострадали в результате ракетного удара по гостинице в Курской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, в результате атаки повреждена гостиница, есть пострадавшие. По предварительным данным, трое человек получили ранения.
По его словам, в результате прилёта была серьёзно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера.
От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Ещё три автомобиля посечены осколками.
По предварительной информации, три человека получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжёлом состоянии. Ещё одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — её жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу, — рассказал Хинштейн.
На место направлены кареты скорой помощи, работают спасатели, там же находится глава района. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.
Хинштейн добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
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