В мире
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16 минут назад
На Шри-Ланке при падении в пропасть автобуса погиб 21 человек
Еще более 30 человек пострадали.
Пассажирский автобус, принадлежащий государственной транспортной компании, вез 75 пассажиров из южного паломнического места Катарагама в северо-западный город Курунегала, когда съехал с дороги и упал с высоты около 100 метров со скалы, сообщила полиция.
Авария произошла в Котмале в Центральной провинции, когда водитель автобуса попытался повернуть налево на холмистой местности. Получившие травмы пассажиры были отправлены в больницы для лечения.
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