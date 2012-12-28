Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке у дамбы на реке Воронеж утонул мужчина
Происшествия
Жительница Чаплыгина устроила преступный бизнес на подругах и знакомых
Происшествия
Водитель пострадавшего на проспекте Победы «Ларгуса» предлагает полюбовное решение
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
Лук резко вырос в цене
Общество
Ночью в Ельце горела табачная фабрика
Происшествия
«Лада» опрокинулась под Липецком
Происшествия
Читать все
Лук резко вырос в цене
Общество
Водитель пострадавшего на проспекте Победы «Ларгуса» предлагает полюбовное решение
Происшествия
В Липецке у дамбы на реке Воронеж утонул мужчина
Происшествия
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
Жительница Чаплыгина устроила преступный бизнес на подругах и знакомых
Происшествия
Ночью в Ельце горела табачная фабрика
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Лада» опрокинулась под Липецком
Происшествия
Читать все
В мире
19
16 минут назад

На Шри-Ланке при падении в пропасть автобуса погиб 21 человек

21 человек погиб в результате крушения автобуса на Шри-Ланке выросло, информирует РИА Новости со ссылкой на издание Adaderana и местные власти.
Еще более 30 человек пострадали.

Пассажирский автобус, принадлежащий государственной транспортной компании, вез 75 пассажиров из южного паломнического места Катарагама в северо-западный город Курунегала, когда съехал с дороги и упал с высоты около 100 метров со скалы, сообщила полиция.

Авария произошла в Котмале в Центральной провинции, когда водитель автобуса попытался повернуть налево на холмистой местности. Получившие травмы пассажиры были отправлены в больницы для лечения.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить