В России
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33 минуты назад
Во время нелегальных гонок насмерть сбили девушку-подростка
"17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Также получили травмы еще два пешехода", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и въехал в пешеходов, которые наблюдали за нелегальной автогонкой.
Региональная прокуратура возбудила два уголовных дела против водителя автомобиля – за нарушение ПДД (ст. 264 УК РФ) и за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
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