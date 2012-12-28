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В России
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сегодня, 22:19

В Подмосковье при взрыве гранаты в подъезде погибли двое

Следователи возбудили уголовного дело по факту гибели двух мужчин после взрыва гранаты в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в субботу ночью четверо местных жителей, находясь в квартире на улице Проезд Горького, распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин решил продемонстрировать другому боевую гранату. Они вышли для этого в подъезд, где граната сдетонировала, и оба мужчины погибли на месте.

"Щелковская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом", - сказали в прокуратуре.
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