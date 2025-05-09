В России
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44 минуты назад
В Забайкалье локализовали крупный ландшафтный пожар
«Открытое горение ликвидировано. Проводится разбор и проливка конструкций», — сказано в сообщении.
9 мая около 9:00 мск в МЧС сообщали, что ландшафтный пожар охватил площадь 35 га — горели только трава и сухая растительность. Позже стало известно, что огонь перешел на дачные постройки. Всего для ликвидации пожара привлекали 92 человека, 21 единицу техники.
Кроме того, воду сбрасывали два вертолета. На месте ЧП были начальник МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов. Жители поселка стали уезжать после того, как огонь из леса перекинулся на дома.
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