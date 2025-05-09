В России
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25 минут назад
Шесть человек погибли при взрыве газа в Самарканде
ЧП произошло в ночь на 9 мая в многоэтажном доме на улице Спитамен. Взрыв разрушил железобетонные конструкции здания, повреждены три этажа и подвальное помещение, уточнили в ведомстве. Шесть человек получили травмы, не совместимые с жизнью.
По факту случившегося правоохранители начали предварительное расследование.
На данный момент на месте случившегося развернули оперативный штаб с участием экстренных служб. К ликвидации последствий привлекли 10 единиц пожарно-спасательной техники, отметили в управлении.
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