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В России
44
25 минут назад

Шесть человек погибли при взрыве газа в Самарканде

В жилом доме в Самарканде — одном из крупнейших городов Узбекистана — произошел взрыв газа. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области в Telegram-канале.

ЧП произошло в ночь на 9 мая в многоэтажном доме на улице Спитамен. Взрыв разрушил железобетонные конструкции здания, повреждены три этажа и подвальное помещение, уточнили в ведомстве. Шесть человек получили травмы, не совместимые с жизнью.

По факту случившегося правоохранители начали предварительное расследование.

На данный момент на месте случившегося развернули оперативный штаб с участием экстренных служб. К ликвидации последствий привлекли 10 единиц пожарно-спасательной техники, отметили в управлении.
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