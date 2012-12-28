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17 минут назад

Из Новосибирска не могут вылететь 700 пассажиров

В международном аэропорту Новосибирск им. Покрышкина задержаны рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Якутия», «Победа». Посадку в итоге ожидают более 700 пассажиров, которые должны были лететь в Москву и Нерюнгри. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортноую прокуратуру.

Причина задержки вылетов связана с поздним прибытием воздушных судов из Москвы. Также задержки вылетов зафиксированы в аэропортах: Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Норильска, Омска, Томска. Всего по данным ведомства своих вылетов вынуждены ждать более 4 тыс. человек.

«Транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — добавили в прокуратуре.

Ограничения на вылет и посадку были связаны с введением плана «Ковер» в столичных аэропортах, а также других аэрогаванях городов центральной России.
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