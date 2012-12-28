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В России
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8 минут назад
На Камчатке произошло землетрясение
"Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Его магнитуда составила 5,1", — говорится в публикации.
Отмечается, что в отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.
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