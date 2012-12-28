В России
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24 минуты назад
В ростовском меде нашли смертельно опасное для человека вещество
В цветочном меде, который производится в Ростовской области, обнаружили опасное вещество.
Согласно информации, предоставленной ведомством, в продукции, произведённой в Ростовской области, зафиксировано превышение допустимой концентрации 5-оксиметилфурфурола в два раза. 5-оксиметилфурфурол является токсичным соединением органической природы, которое возникает при термической обработке продукта.
Проверка мёда на наличие оксиметилфурфурола является обязательной процедурой. Его концентрация служит индикатором соблюдения технологических процессов при производстве, условий хранения и фасовки, а также позволяет установить подлинность продукта. В качественном натуральном мёде содержание данного вещества минимально, так как оно нейтрализуется ферментами.
В образце продукции ростовского производителя обнаружено 53,5 мг/кг оксиметилфурфурола, в то время как норматив составляет не более 25 мг/кг. Учитывая токсичность вещества, употребление такого мёда в пищу представляет опасность.
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