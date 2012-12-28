Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание: ракетная опасность!
Происшествия
Суд арестовал сбившего насмерть двух мотоциклистов 21-летнего водителя
Происшествия
Сегодня хоронят Артёма Дружбинского и Ивана Морева, погибших на мотоцикле
Происшествия
Красный уровень угрозы введен в Липецке
Происшествия
В Липецке из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр
Происшествия
18-летнего водителя будут судить за ДТП с четырьмя пострадавшими
Происшествия
На проспекте Победы «убивают» деревья
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, арест сбившего мотоциклистов и открытие часовни
Общество
Сегодня в Липецке: гордимся Победой, у каждого четвёртого липчанина нет денег на отпуск
Общество
Отбой ракетной опасности
Происшествия
Читать все
Жителей улицы Коцаря напугали кресты на асфальте
Происшествия
Красный уровень угрозы введен в Липецке
Происшествия
Сегодня хоронят Артёма Дружбинского и Ивана Морева, погибших на мотоцикле
Происшествия
На «Петропарк» в Липецке выделили еще 170 миллионов рублей
Общество
9 мая общественный транспорт Липецка будет работать в обычном режиме
Общество
75-летняя пенсионерка отправила мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
41-летний мужчина перевернулся на квадроцикле
Происшествия
В Липецке из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр
Происшествия
39-летний мужчина получил 9 лет колонии строгого режима за смертельное избиение гостя
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
В России
47
24 минуты назад

В ростовском меде нашли смертельно опасное для человека вещество

В цветочном меде, который производится в Ростовской области, обнаружили опасное вещество.

В ростовском цветочном мёде выявлено содержание вещества, представляющего угрозу для здоровья потребителей, — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в продукции, произведённой в Ростовской области, зафиксировано превышение допустимой концентрации 5-оксиметилфурфурола в два раза. 5-оксиметилфурфурол является токсичным соединением органической природы, которое возникает при термической обработке продукта.

Проверка мёда на наличие оксиметилфурфурола является обязательной процедурой. Его концентрация служит индикатором соблюдения технологических процессов при производстве, условий хранения и фасовки, а также позволяет установить подлинность продукта. В качественном натуральном мёде содержание данного вещества минимально, так как оно нейтрализуется ферментами.

В образце продукции ростовского производителя обнаружено 53,5 мг/кг оксиметилфурфурола, в то время как норматив составляет не более 25 мг/кг. Учитывая токсичность вещества, употребление такого мёда в пищу представляет опасность.
мед
токсин
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить