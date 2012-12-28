За регулярные переводы денег друг другу могут грозить штрафы и пени

Российские законы допускают денежные переводы между физлицами, но лишь в случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств. Однако на практике граница между дружеской помощью и получением дохода оказывается тоньше, чем может показаться.