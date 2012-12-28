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В России
37
34 минуты назад

За регулярные переводы денег друг другу могут грозить штрафы и пени

Российские законы допускают денежные переводы между физлицами, но лишь в случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств. Однако на практике граница между дружеской помощью и получением дохода оказывается тоньше, чем может показаться.

Закон допускает переводы между физлицами без налоговых последствий, если речь идёт о безвозмездной передаче средств. Однако на практике граница между дружеской помощью и получением дохода оказывается тоньше, чем может показаться, — рассказал основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов.

«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку», — пояснил экономист.

По его словам, последствия могут быть весьма ощутимыми: доначисление налога, пени, штраф, — передает RT.

«Так, например, систематические переводы от клиентов могут трактоваться как оказание услуг, даже если речь идёт об условном «ремонте по знакомству». Были случаи, когда физлицо получало деньги за сдачу жилья, а затем, после жалобы бывшего жильца, попадало под проверку и в итоге платило НДФЛ, как с дохода. Наличие договоров займа, дарственных, подтверждающих документов — это не бюрократия, а инструмент защиты. Если человек утверждает, что вернул долг или подарил деньги, пусть подтвердит это распиской или договором», — объяснил эксперт.

Иначе налоговая может сделать свои выводы, исходя из характера и регулярности поступлений, — отметил специалист.

«Сам перевод не равен доходу, но если нет документов и объяснений, он может быть им признан. В делах подобного рода доказывание лежит не только на налоговиках, но и на получателе денег», — резюмировал эксперт.
переводы
экономика
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