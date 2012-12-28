Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
В России
13
36 минут назад
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 140 воздушных целей над регионом
В ночь с 6 на 7 мая над регионом было сбито более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету.
«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — говорится в Телеграм-канале главы региона.
Он добавил, что в отражении атаки были задействованы подразделения ПВО Минобороны, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС Брянск».
Ранее губернатор сообщил о гибели женщины в селе Случевск Погарского района Брянской области при атаке украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль.
Минобороны сообщило, что вечером 6 мая над Брянской областью был сбит и перехвачен 31 дрон.
0
0
0
0
0
Комментарии