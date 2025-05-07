Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
В России
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сегодня, 10:05
Мобильные операторы предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая
В связи с вероятными проблемами в работе мобильного интернета в Москве и Московской области могут возникнуть сложности с доступом в приложения в банка.
«В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в уведомлении от сотового оператора. Абонентам порекомендовали пользоваться Wi-Fi.
В сообщении от неназванного банка, опубликованном агентством, отмечается, что в связи с вероятными проблемами в работе мобильного интернета в Москве и Московской области могут возникнуть сложности с доступом в приложения в банка. «Для совершения операций рекомендуем подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее», — сообщили в кредитной организации.
Ранее о том, что с 7 по 9 мая в Москве возможны временные ограничения в работе транспорта и связи, предупредили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Гостей и жителей города призвали отнестись с пониманием к введенным мерам на время празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и доверять только официальной информации, — пишет Lenta.ru.
Ряд абонентов различных сотовых операторов испытывают проблемы с доступом к мобильному интернету в нескольких районах Москвы.
Мобильный интернет не работает у абонентов в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном округах столицы. Также наблюдаются проблемы с доступом в районе Пресни и Дорогомилово.
Ранее операторы связи начали предупреждать о возможных временных ограничениях работы интернета в ряде районов столицы, — передает ТАСС.
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