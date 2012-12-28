Когда говорят не бренды, а сердца: «Л-Пак» снова удивляет!

Помните недавнее трогательное видео на 8 марта от компании, делающей коробки?

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«Л-Пак» снова сделали мощный ролик — и на этот раз он посвящён памяти наших победителей.



Производственная компания, работающая с гофрокартоном, вдруг снимает видео, которое пробирает до мурашек. И это не маркетинг. Это — внутренняя потребность сказать «спасибо».



К 80-летию Победы Л-Пак создали видеоролик на основе песни «Вальс памяти, написанной поэтом из Липецка Александром Пензенским. Музыку сочинила его супруга — композитор Анна Пензенская. А исполнила песню невероятная Рената Таирова, победительница шоу «Голос. Дети», чьё исполнение — это голос самой искренности.



Это видео — неформальное, человеческое. Оно о настоящем.



Смотрите и наслаждайтесь.



«Л-Пак» — это не просто компания. Это команда людей, у которых есть душа. И смелость говорить о важном.



https://vk.com/video-211033193_456239138



https://t.me/lpak_group/219

https://rutube.ru/video/256de42ac8007f8bdf4184399b1048a1/



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