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Происшествия
Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Общество
День Победы в Липецке: куда сходить, как отпраздновать
Общество
Семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль на улице Меркулова
Происшествия
Липецкие школьники написали книгу о героях Великой Отечественной войны
Общество
В Липецкой области сухо и до +17
Погода в Липецке
Охотника за флагами записала камера наблюдения
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Общество
Читать все
Бизнес
135
16 минут назад

Когда говорят не бренды, а сердца: «Л-Пак» снова удивляет!

Помните недавнее трогательное видео на 8 марта от компании, делающей коробки?

«Л-Пак» снова сделали мощный ролик — и на этот раз он посвящён памяти наших победителей.


Производственная компания, работающая с гофрокартоном, вдруг снимает видео, которое пробирает до мурашек. И это не маркетинг. Это — внутренняя потребность сказать «спасибо».

К 80-летию Победы Л-Пак создали видеоролик на основе песни «Вальс памяти, написанной поэтом из Липецка Александром Пензенским. Музыку сочинила его супруга — композитор Анна Пензенская. А исполнила песню невероятная Рената Таирова, победительница шоу «Голос. Дети», чьё исполнение — это голос самой искренности.

Это видео — неформальное, человеческое. Оно о настоящем.

Смотрите и наслаждайтесь.

«Л-Пак» — это не просто компания. Это команда людей, у которых есть душа. И смелость говорить о важном.

https://vk.com/video-211033193_456239138

https://t.me/lpak_group/219

https://rutube.ru/video/256de42ac8007f8bdf4184399b1048a1/

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